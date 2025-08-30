Ciné-Fouées Place des fontaines Doué-en-Anjou

En écho à la Fête des Possibles organisée fin septembre 2025, deux films sont proposés. Chacun à leur manière, appellent à une société plus durable, humaine et solidaire. Un buffet de fouées est dressé dans le hall entre les deux séances.

La Belle Verte de Coline Serreau

Quelque part dans l’univers existe une planète dont les habitants évolués et heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps quelques-uns d’entre eux partent en excursion sur d’autres planètes. Curieusement, depuis 200 ans plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Or un jour une jeune femme décide de se porter volontaire. Et c’est ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein Paris. Coline Serreau réalise en 1996 ce conte écologique sous forme de comédie légère dont les messages, sur le fond, sont toujours d’actualité 30 ans plus tard.

Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis enquêter dans dix pays et rencontrer les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 17h30.

Durée 1h40 + 2h (+ entracte). .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Echoing the Fête des Possibles organized at the end of September 2025, two films are proposed. Each, in its own way, calls for a more sustainable, humane and caring society. A buffet of fouées will be served in the lobby between the two screenings.

German :

Als Echo auf das Ende September 2025 veranstaltete Fest der Möglichkeiten werden zwei Filme gezeigt. Jeder ruft auf seine Weise zu einer nachhaltigeren, menschlicheren und solidarischeren Gesellschaft auf. Zwischen den beiden Vorführungen wird in der Lobby ein Fouée-Buffet aufgebaut.

Italiano :

Per fare eco alla Festa dei Possibili organizzata alla fine di settembre 2025, vengono proposti due film. Ognuno di essi, a suo modo, fa appello a una società più sostenibile, umana e attenta. Tra le due proiezioni sarà servito in sala un buffet di fouées.

Espanol :

Para hacerse eco de la Fiesta de los Posibles organizada a finales de septiembre de 2025, se proponen dos películas. Cada una, a su manera, aboga por una sociedad más sostenible, humana y solidaria. Entre las dos proyecciones se servirá un bufé de fouées en la sala.

