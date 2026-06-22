Ciné frisson à Saint Méen Saint-Méen-le-Grand
Ciné frisson à Saint Méen Saint-Méen-le-Grand samedi 8 août 2026.
Saint-Méen-le-Grand
Ciné frisson à Saint Méen
Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 23:00:00
fin : 2026-08-07 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Chaque premiers vendredi du mois à 23h, ciné frisson s’invite au Celtic à Saint Méen le Grand.
Une séance dédiée aux amateurs de frissons ; films cultes ou nouveautés, ambiance immersive et sensations garanties pour une nuit inoubliable.
De 23h à 1h .
Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 49 21
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English :
L’événement Ciné frisson à Saint Méen Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN