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Ciné-fronton Place du fronton Guéthary

Ciné-fronton Place du fronton Guéthary

Ciné-fronton Place du fronton Guéthary mercredi 12 août 2026.

Lieu
Place du fronton
Adresse
Fronton
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Ciné-fronton

Place du fronton Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 22:00:00
fin : 2026-08-11 00:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Pour ce second ciné-fronton, Getari Enea vous propose HAIRSPRAY de John Waters.
Une comédie où la musique et la danse sont un moyen d’expression pour toute une génération, les adolescents, et tout un peuple, les Afro-Américains.
Pour vivre pleinement cette expérience dans les meilleures conditions, Getari Enea crée une série limitée de transats personnalisés que vous pouvez acquérir et emporter.
Accueil à partir de 20H sur le fronton avec petite restauration et boissons
Projection à la tombée de la nuit.
Vente de transats sur la boutique de Getari Enea.
(Votre achat permet aussi de soutenir l’organisation de ces séances en plein air offerte au public).   .

Place du fronton Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85 

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English : Ciné-fronton

L’événement Ciné-fronton Guéthary a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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