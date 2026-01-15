Ciné galerie avec la projetcion de WALL.E à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin

Ciné galerie avec la projetcion de WALL.E à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

WALL·E, un robot au grand coeur.

Installez-vous confortablement dans l’atelier créatif transformé pour l’occasion en salon de projection et profitez du film d’animation WALL·E.

Un chef d’oeuvre tendre et visionnaire, où un petit robot solitaire nous entraîne dans une aventure poétique, entre futur lointain et espoir tenace.

2 séances pour petits et grands, à savourer ensemble, les yeux grands ouverts et le coeur léger tout en profitant de collations offertes popcorn croustillant et boissons

pour prolonger le plaisir.

Samedi 28 mars 2026, deux séances

– 10h30

– 15h30

Durée du film 1h30

Tarif 4 €.

Sur réservation 03 23 62 97 64

20 personnes par séances

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

WALL-E, a robot with a big heart.

Make yourself comfortable in the creative workshop, transformed for the occasion into a projection room, and enjoy the animated film WALL-E.

A tender, visionary masterpiece, in which a lonely little robot takes us on a poetic adventure, between the distant future and tenacious hope.

2 screenings for young and old, to enjoy together, eyes wide open and hearts light, while enjoying complimentary snacks: crunchy popcorn and drinks

to prolong the pleasure.

Saturday, March 28, 2026, two screenings:

– 10h30

– 15h30

Running time: 1h30

Price: 4 ?.

By reservation 03 23 62 97 64

20 people per session

