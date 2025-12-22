ciné galette

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 17:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

.

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 65 39 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ciné galette

L’événement ciné galette Lure a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE