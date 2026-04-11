Ciné game special Super Mario Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Ciné game special Super Mario Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn mercredi 15 avril 2026.
Salies-de-Béarn
Ciné game special Super Mario
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Sortie idéale pour nos jeunes ados le ciné game spécial Mario.
A partir de 14h parties de jeux-vidéos sur grand écran et animations dans le hall du cinéma.
À 15h projection de deux films jeunesse au choix Super Mario Galaxy (dès 7/8 ans) ou Walter Lapin (dès 5 ans). Attention, pensez à réserver sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37. .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné game special Super Mario
L’événement Ciné game special Super Mario Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Sashiko Gracefull Coffee Shop Salies-de-Béarn 11 avril 2026
- Ciné-atelier le bruitage Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn 16 avril 2026
- Batalèra de la Mude Salle de la Mude Salies-de-Béarn 20 avril 2026
- La Voie Verte de Salies-de-Béarn à Escos Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade à Roulettes n°41 Sur les traces du rail à Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026