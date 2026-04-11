Ciné game special Super Mario Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Ciné game special Super Mario

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Sortie idéale pour nos jeunes ados le ciné game spécial Mario.

A partir de 14h parties de jeux-vidéos sur grand écran et animations dans le hall du cinéma.

À 15h projection de deux films jeunesse au choix Super Mario Galaxy (dès 7/8 ans) ou Walter Lapin (dès 5 ans). Attention, pensez à réserver sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

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English : Ciné game special Super Mario

L’événement Ciné game special Super Mario Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Béarn des Gaves