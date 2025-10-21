Ciné-Gaming à Figeac Exit 8 Figeac

Ciné-Gaming à Figeac Exit 8 Figeac mardi 21 octobre 2025.

Ciné-Gaming à Figeac Exit 8

cinéma Charles Boyer, 2 bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Animé par Alexandre de l’Association Playful, Jouez collectivement sur grand écran au jeu original qui a inspiré le film et découvrez en quoi le cinéma contemporain inspire le jeu vidéo et vice-versa!

Animé par Alexandre de l’Association Playful, Jouez collectivement sur grand écran au jeu original qui a inspiré le film et découvrez en quoi le cinéma contemporain inspire le jeu vidéo et vice-versa! .

cinéma Charles Boyer, 2 bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 cinema@grand-figeac.fr

English :

Hosted by Alexandre from Association Playful, play the original game that inspired the film on the big screen and discover how contemporary cinema inspires video games and vice-versa!

German :

Unter der Leitung von Alexandre von der Association Playful, spielen Sie gemeinsam auf einer großen Leinwand das Originalspiel, das den Film inspiriert hat, und entdecken Sie, wie das zeitgenössische Kino das Videospiel inspiriert und umgekehrt!

Italiano :

Ospitati da Alexandre dell’Associazione Playful, giochiamo insieme sul grande schermo al gioco originale che ha ispirato il film e scopriamo come il cinema contemporaneo ispira i videogiochi e viceversa!

Espanol :

Presentado por Alexandre, de la Asociación Lúdica, jueguen juntos en la gran pantalla al juego original que inspiró la película y descubran cómo el cine contemporáneo inspira a los videojuegos y viceversa

L’événement Ciné-Gaming à Figeac Exit 8 Figeac a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Figeac