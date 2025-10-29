Ciné-gaming Evil dead Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-gaming Evil dead Gallia Théâtre-Cinéma Saintes mercredi 29 octobre 2025.

Ciné-gaming Evil dead

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes

2025-10-29 19:30:00

2025-10-29 21:00:00

2025-10-29

Dans la salle de cinéma, testez des jeux vidéo sur grand écran (Luigi’s Mansion, Evil Dead The Game…) pour une soirée Halloween sous le signe de l’horreur et du fun !

Par Hervé Tourneur, intervenant cinéma, spécialiste du lien jeux vidéo et cinéma.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

English :

In the cinema, try out video games on the big screen (Luigi?s Mansion, Evil Dead: The Game?) for a Halloween evening of horror and fun!

By Hervé Tourneur, cinema expert, specializing in the link between video games and cinema.

German :

Testen Sie im Kinosaal Videospiele auf der großen Leinwand (Luigi?s Mansion, Evil Dead: The Game?) für einen Halloween-Abend im Zeichen von Horror und Spaß!

Von Hervé Tourneur, Filmwissenschaftler und Spezialist für die Verbindung von Videospielen und Kino.

Italiano :

Al cinema, provate i videogiochi sul grande schermo (Luigi’s Mansion, Evil Dead: The Game?) per una serata di Halloween all’insegna dell’orrore e del divertimento!

A cura di Hervé Tourneur, docente di cinema e specialista del legame tra videogiochi e cinema.

Espanol :

En el cine, pruebe los videojuegos en la gran pantalla (Luigi’s Mansion, Evil Dead: The Game…) para una velada de Halloween de terror y diversión

Por Hervé Tourneur, profesor de cine y especialista en la relación entre videojuegos y cine.

