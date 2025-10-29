Ciné-gaming Evil dead Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Ciné-gaming Evil dead
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 19:30:00
fin : 2025-10-29 21:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Dans la salle de cinéma, testez des jeux vidéo sur grand écran (Luigi’s Mansion, Evil Dead The Game…) pour une soirée Halloween sous le signe de l’horreur et du fun !
Par Hervé Tourneur, intervenant cinéma, spécialiste du lien jeux vidéo et cinéma.
English :
In the cinema, try out video games on the big screen (Luigi?s Mansion, Evil Dead: The Game?) for a Halloween evening of horror and fun!
By Hervé Tourneur, cinema expert, specializing in the link between video games and cinema.
German :
Testen Sie im Kinosaal Videospiele auf der großen Leinwand (Luigi?s Mansion, Evil Dead: The Game?) für einen Halloween-Abend im Zeichen von Horror und Spaß!
Von Hervé Tourneur, Filmwissenschaftler und Spezialist für die Verbindung von Videospielen und Kino.
Italiano :
Al cinema, provate i videogiochi sul grande schermo (Luigi’s Mansion, Evil Dead: The Game?) per una serata di Halloween all’insegna dell’orrore e del divertimento!
A cura di Hervé Tourneur, docente di cinema e specialista del legame tra videogiochi e cinema.
Espanol :
En el cine, pruebe los videojuegos en la gran pantalla (Luigi’s Mansion, Evil Dead: The Game…) para una velada de Halloween de terror y diversión
Por Hervé Tourneur, profesor de cine y especialista en la relación entre videojuegos y cine.
