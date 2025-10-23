Ciné-gaming Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Ciné-gaming à 16h jeux-vidéo en accès libre, 17h goûter offert, 17h30 projection du film Arco .
Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
English : Ciné-gaming
Cinema-gaming at 4 p.m. free video games, 5 p.m. snack offered, 5:30 p.m. screening of the film Arco .
German : Ciné-gaming
Ciné-gaming um 16 Uhr frei zugängliche Videospiele, 17 Uhr kostenloser Snack, 17.30 Uhr Vorführung des Films Arco .
Italiano :
Ciné-gaming alle 16.00, accesso gratuito ai videogiochi, merenda alle 17.00, proiezione del film Arco alle 17.30.
Espanol : Ciné-gaming
Ciné-gaming a las 16.00 h, acceso libre a los videojuegos, merienda a las 17.00 h, proyección de la película Arco a las 17.30 h.
