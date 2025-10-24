Ciné-gaming Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
Ciné-gaming Rue de la Fraternité Monsempron-Libos vendredi 24 octobre 2025.
Ciné-gaming
Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Ciné-gaming à 14h30 projection du film Tron Ares , 16h30 test de jeu co-op split fiction sur grand écran. Achat d’une place de cinéma obligatoire pour accéder au gaming.
Rue de la Fraternité Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
English : Ciné-gaming
Cinema-gaming at 2:30 p.m. screening of the film Tron: Ares , 4:30 p.m. co-op split fiction game test on the big screen. Purchase of a cinema ticket is mandatory to access the gaming.
German : Ciné-gaming
Cine-Gaming um 14:30 Uhr Vorführung des Films Tron: Ares , 16:30 Uhr Spieletest co-op split fiction auf großer Leinwand. Kauf einer Kinokarte erforderlich, um Zugang zum Gaming zu erhalten.
Italiano :
Ciné-gaming alle 14.30 proiezione del film Tron: Ares , alle 16.30 prova di gioco co-op split fiction su grande schermo. Per accedere al gioco è necessario acquistare un biglietto del cinema.
Espanol : Ciné-gaming
Ciné-gaming a las 14.30 proyección de la película Tron: Ares , 16.30 prueba de juego cooperativo de ficción dividida en pantalla grande. Es necesario adquirir una entrada de cine para acceder al juego.
