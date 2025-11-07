CINÉ GOOD LOOK | OUISTREHAM DE Emmanuel Carrère Frac Bretagne Rennes Vendredi 7 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Avez-vous vu l’exposition Invisibles au Frac Bretagne ? Le groupe Superfilm y répond en proposant le film Ouistreham…

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

*Superfilm est un atelier animé par le Frac Bretagne et le Cadran, association 3 Regards Léo Lagrange, invitant les habitantes et habitants de Beauregard à programmer des films au Ciné Good Look du Frac et en plein air.

Ciné Good Look c’est le cinéma du Frac Bretagne à Rennes. Une salle de projection sur les hauteurs de Beauregard. Et des films qui scrutent toute l’année le cinéma pop, bis, documentaire, expérimental, familial… et qui épouse les expositions d’art du moment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T21:30:00.000+01:00

https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/projection_ouistreham_2025-2/

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine