Ciné-gourmand 100% Persan Cinéma Le Hublot Le Croisic

Ciné-gourmand 100% Persan

Cinéma Le Hublot 4 rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 18:00:00

Soirée autour de la projection des films Mon gâteau préféré et Un simple accident et d’un repas.

18h00 Mon gâteau préféré VO de Maryam Moqadam et Behtash Sanaeeha

21h00 Un simple accident VO de Jafar Panahi

Réservations à l’office de tourisme du Croisic, par mail à l’adresse lehublotserviceclients@gmail.com ou au cinéma aux horaires des séances. .

Cinéma Le Hublot 4 rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

