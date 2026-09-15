Ciné-gourmand – À l’affût des éléphants Le Croisic
vendredi 18 septembre 2026 · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
Ciné-gourmand – À l’affût des éléphants
Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
À l’affût des éléphants
Ciné-gourmand
Ghost Elephants1h39 – Documentaire de Werner Herzog avec Werner Herzog
Depuis dix ans, le Dr Steve Boyes est à la recherche d’un mystérieux et insaisissable troupeau d’éléphants fantômes dans les hautes terres d’Angola. Il part avec des experts pisteurs namibiens, les meilleurs au monde, mais une question fondamentale se pose : ne vaudrait-il pas mieux garder ces éléphants gigantesques comme un rêve, plutôt que de les trouver dans la réalité ? Une exploration du rêve, de l’imagination, confrontée à la réalité, qui a emmené Werner Herzog dans ce que les tribus locales appellent le Pays du Bout du Monde.
Les éléphants dans la brume
1h43 – Comédie dramatique de Abinash Bikram Shah avec Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma
Dans un village népalais niché au cœur d’une forêt peuplée d’éléphants sauvages vit une communauté kinnar aussi vénérée que crainte pour ses pouvoirs de bénédiction et de malédiction. Pirati, l’une des mères de la communauté, rêve de s’échapper avec l’homme qu’elle aime. Mais lorsqu’une de ses filles disparaît, elle se doit mener l’enquête et choisir entre son désir de liberté et ses responsabilités envers sa communauté.
Tarifs : 27 € – 2 films + repas / 22 € – 1 film + repas (boissons non comprises)
Réservations à l’office de tourisme ou par le site du Hublot ou en caisse. .
Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-gourmand – À l’affût des éléphants Le Croisic a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- De l’écrit à l’écran – Histoires de la nuit Le Croisic 15 septembre 2026
- Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic 16 septembre 2026
- 400e anniversaire de la Marine Nationale témoignages locaux Le Croisic 16 septembre 2026
- Les après-midis créatifs et ludiques La Recyclerie Maritime Le Croisic 16 septembre 2026
- Des bateaux pour l’apéro ? La Recyclerie Maritime Le Croisic 16 septembre 2026