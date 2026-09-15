Informations pratiques

Le Croisic

Ciné-gourmand – À l’affût des éléphants

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

À l’affût des éléphants

Ciné-gourmand

Ghost Elephants1h39 – Documentaire de Werner Herzog avec Werner Herzog

Depuis dix ans, le Dr Steve Boyes est à la recherche d’un mystérieux et insaisissable troupeau d’éléphants fantômes dans les hautes terres d’Angola. Il part avec des experts pisteurs namibiens, les meilleurs au monde, mais une question fondamentale se pose : ne vaudrait-il pas mieux garder ces éléphants gigantesques comme un rêve, plutôt que de les trouver dans la réalité ? Une exploration du rêve, de l’imagination, confrontée à la réalité, qui a emmené Werner Herzog dans ce que les tribus locales appellent le Pays du Bout du Monde.

Les éléphants dans la brume

1h43 – Comédie dramatique de Abinash Bikram Shah avec Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma

Dans un village népalais niché au cœur d’une forêt peuplée d’éléphants sauvages vit une communauté kinnar aussi vénérée que crainte pour ses pouvoirs de bénédiction et de malédiction. Pirati, l’une des mères de la communauté, rêve de s’échapper avec l’homme qu’elle aime. Mais lorsqu’une de ses filles disparaît, elle se doit mener l’enquête et choisir entre son désir de liberté et ses responsabilités envers sa communauté.



Tarifs : 27 € – 2 films + repas / 22 € – 1 film + repas (boissons non comprises)

Réservations à l’office de tourisme ou par le site du Hublot ou en caisse. .

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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L’événement Ciné-gourmand – À l’affût des éléphants Le Croisic a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44