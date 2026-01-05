Ciné-gourmand au cinéma Les Templiers Olivia Place du Temple Montélimar

Ciné-gourmand au cinéma Les Templiers Olivia Place du Temple Montélimar mercredi 11 février 2026.

Ciné-gourmand au cinéma Les Templiers Olivia

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

Olivia suivi d’une collation
1h11

à partir de 8 ans

Réalisé par Irene Iborra Rizo
Espagne animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Olivia followed by a snack
1h11

ages 8 and up

Directed by Irene Iborra Rizo
Spain animation

L’événement Ciné-gourmand au cinéma Les Templiers Olivia Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération