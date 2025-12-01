CINE GOURMAND MJC CINÉ 113 Castanet-Tolosan

CINE GOURMAND

MJC CINÉ 113 20 Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Venez passer un moment convivial avec le Ciné gourmand (à partir de 16h00) avant la projection du film La petite fanfare de Noël ! (16h30). A partir de 3 ans.

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .

English :

Come and enjoy the Ciné gourmand (from 4:00 pm) before the screening of the film La petite fanfare de Noël! (16h30). Ages 3 and up.

