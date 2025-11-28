Ciné-gourmand Ciné-gourmand québecois Le Croisic

Ciné-gourmand Ciné-gourmand québecois

Destination le Québec et plus précisement les îles du Golfe du Saint-Laurent avec deux comédies délicieuses. Au revoir le bonheur a pour cadre les magistrales Iles-de-la-Madeleine. La Grande Séduction nous transporte dans le très pittoresque village de pêcheurs d’Harrington Harbour.

à 18h Au revoir le bonheur de Ken Scott

Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose promettent de mettre leurs différends de côté pour lui rendre un dernier hommage. Mais lorsque le plus jeune perd l’urne contenant les cendres de leur père, les conflits commencent.

Entracte dînatoire à 20h dans les brasseries proches du Hublot autour d’un plat québécois;

à 21h La grande séduction de Jean-François Pouliot

Les habitants de Sainte-Marie-La-Mauderne tentent d’attirer un médecin au village, condition pour qu’une usine vienne s’y implanter. Tous les stratagèmes sont bons pour transformer l’île en petit paradis et convaincre un jeune médecin de passage d’y rester.

à 22h45 dégustation en bas de l’écran de desserts québecois

2 formules de pass 27 € (2 films + repas, boisson non comprise) 22 € (1 film au choix + repas, boisson non comprise)

Réservations ouvertes du 5 au 26 novembre via le service client du Hublot serviceclients.lehublot@gmail.com, à l’office de tourisme du Croisic ou au cinéma, aux horaires des séances. .

4 Rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

