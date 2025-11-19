Ciné gourmand Jack et Nancy Zone Saint-Niel Pontivy

Ciné gourmand Jack et Nancy

Cinéma Rex Pontivy

Début : 2025-11-19 16:30:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Une séance de courts-métrages d’animation suivie d’une collation gourmande

Tout public 00h52, de Gerrit Bekers À partir de 4 ans

Avec: Alexandra Lamy

C’est quand le vent se lève que naissent les meilleures histoires ! C’est ainsi que Jack et Nancy s’envolent, accrochés à un parapluie magique, et qu’Angèle rencontre un minuscule oisillon tombé du ciel lors d’une tempête. Deux contes pleins de charme et d’humour adaptés des albums de Quentin Blake, où l’on parle d’amitié, de découvertes et de départs… mais aussi du bonheur de rentrer chez soi.

Détail du programme

Jack et Nancy (26′)

Par un jour de grand vent, Jack et Nancy, suspendus à un parapluie magique, s’envolent vers une île lointaine. Ils avaient toujours rêvé de partir au bout du monde les voilà plongés dans la plus extraordinaire des aventures. Mais bientôt, leur lit douillet, leurs parents et leur maison leur manquent… Et s’il était temps de rentrer ?

Petit Chou (26′)

Par un autre jour de grand vent, Angèle, qui ne se passionnait jusqu’ici que pour le jardinage et la pâtisserie, trouve un minuscule oisillon tombé du ciel. Elle le recueille, lui fabrique un nid douillet, le dorlote beaucoup et le nourrit encore plus. Bientôt, son Petit Chou devient bien trop grand pour vivre dedans… Et s’il était temps de prendre son envol ? .

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

