Ciné-Gourmand La Petite Fanfare de Noël Obernai

Ciné-Gourmand La Petite Fanfare de Noël

Début : Dimanche 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

2025-12-07

En partenariat avec le distributeur Little KMBO, découvrez en avant-première le film LA PETITE FANFARE DE NOËL . A partir de 3 ans. Séance suivie d’une collation gourmande offerte.

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! Un programme de 4 courts-métrages à partir de 3 ans.

Séance suivie d’une collation gourmande offerte ! .

+33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

In partnership with distributor Little KMBO, preview the film LA PETITE FANFARE DE NOËL . Ages 3 and up. Screening followed by a complimentary snack.

