Ciné-gourmand La Petite Fanfare de Noël Le Pixel Orthez

Ciné-gourmand La Petite Fanfare de Noël

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Film suivi d’un goûter bio offert par Little KMBO et d’un mini atelier créatif fabrique tes maracas de Noël !

Un après-midi joyeux et musical, parfait pour les petites mains et les grands sourires ! .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38

