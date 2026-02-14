Ciné Gourmand : L’aile ou la cuisse, La Cité du Vin, Bordeaux

Ciné Gourmand : L’aile ou la cuisse Mercredi 25 février, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Le Ciné Gourmand est une soirée dédiée à la gastronomie et au cinéma. Dégustations, accords mets et vins et interventions artistiques rendent hommage au film projeté pour le plus grand plaisir de nos papilles.

Pour cette séance, les chefs Jésus Hurtado, Gabriel Gette et Matthieu Goguet ont carte blanche pour vous proposer une déclinaison de petits plats à partir du film L’aile ou la cuisse. Ce film mythique avec Coluche et Louis de Funès, raconte les péripéties d’un père, expert culinaire et son fils préférant l’art du cirque, dans les méandres de la cuisine « toute faite ».

A noter : station debout pendant la dégustation.

Pour débuter cette soirée, Michèle Hédin présentera le film L’aile ou la cuisse de Claude Zidi.

La projection sera suivie d’une dégustation mets et vins conçue à partir du film par 3 chefs (Jésus HURTADO, Gabriel GETTE, Matthieu GOGUET) et commentée pendant la soirée. Des interventions artistiques ponctueront la soirée mets et vins.

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Les chefs cuisiniers : Jésus HURTADO, Gabriel GETTE, Matthieu GOGUET

Commentaire cinéma : Michèle HEDIN, intervenante cinéma Jean Eustache de Pessac

Commentaire vins : Sylvain FARTHOUAT, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec : le Cinéma Jean Eustache, Ici Gironde, Humblot experiences

L’aile ou la cuisse