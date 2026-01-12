Ciné Gourmand Olivia

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim…. (source AlloCiné)

Collation gourmande dans votre cinéma, collation offerte par Little KMBO

À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.

D’après le roman Olivia de Maite Carranza. (source AlloCiné) .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine cinemamorcenx@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Gourmand Olivia

At the age of 12, Olivia finds her daily life turned upside down overnight. She has to get used to a new, more modest life, and look after her little brother Tim alone…. (source AlloCiné)

L’événement Ciné Gourmand Olivia Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Morcenx