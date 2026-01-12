Ciné Gourmand Salle Edouard Peller Pélissanne
Ciné Gourmand Salle Edouard Peller Pélissanne vendredi 6 février 2026.
Ciné Gourmand
Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. Salle Edouard Peller 36 rue Carnot Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Un ciné gourmand, ça vous dit ?
Le concept une séance de cinéma accompagnée de dégustation surprises !
Programme à venir. .
Salle Edouard Peller 36 rue Carnot Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74
English :
How about a gourmet cinema?
The concept: a cinema screening accompanied by surprise tastings!
