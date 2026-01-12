Ciné Gourmand Salle Edouard Peller Pélissanne

Ciné Gourmand

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. Salle Edouard Peller 36 rue Carnot Pélissanne Bouches-du-Rhône

Un ciné gourmand, ça vous dit ?

Le concept une séance de cinéma accompagnée de dégustation surprises !

Programme à venir. .

Salle Edouard Peller 36 rue Carnot Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74

English :

How about a gourmet cinema?

The concept: a cinema screening accompanied by surprise tastings!

