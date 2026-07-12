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Ciné gourmand Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz

jeudi 30 juillet 2026 · Cinéma Le Select · Saint-Jean-de-Luz

Ciné gourmand Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cinéma Le Select
Adresse
29 Boulevard Victor Hugo
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
6 6 7.5 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Ciné gourmand

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Projection du film « Les bonnes vivantes, à la rencontre des algues» réalisé par Magali Seyvet et Julien Challandes en présence de l’équipe du film
Synopsis Malaury Morin fédère grâce au goût depuis La Rochelle avec Blutopia. Laurianne Birre émerveille par l’art à Biarritz. Mélanie Cueff vulgarise la recherche scientifique depuis Roscoff avec la Global Seaweed Coalition. Ces 3 bonnes vivantes tentent, à leur manière, de remettre les algues au goût du jour. Au travers de leur histoire, vous partirez à la rencontre de ces organismes vivants hors du commun qui pourraient bien se faire une place dans nos assiettes car il paraît que les algues
auraient… un goût d’espoir. La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du
film et d’une dégustation d’algues au ciné café   .

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Ciné gourmand

L’événement Ciné gourmand Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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