CINE GOURMAND Ciné Pax Valdahon

CINE GOURMAND

Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon Doubs

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:30:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Avant-première du film Le merveilleux hiver de Tom le chat suivie d’une collation gourmande .

Ciné Pax 4 Rue de la Gare Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cinepax@cinepax.fr

