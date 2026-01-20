Ciné-Goûter 200% Loup Bischwiller

Ciné-Goûter 200% Loup

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:36:00

Date(s) :

2026-02-25

Freddy Lupin, caniche héroïque, a tout ce qu’il faut pour diriger sa meute de loups-garous. Sauf le respect. Si seulement il était plus… loup. Mais lorsqu’un vœu malencontreux le transforme en loup-garou et dépose un espiègle lutin de lune sur la terre, Freddy doit rétablir l’ordre cosmique avant que la terre et la lune n’entrent en collision ! Une chose est sure Freddy ne se posera plus jamais la question d’être un caniche !

200% Loup est un film qui plaira aux enfants pour son humour et ses jolis moments de bravoure.

Réalisateur Alexs Stadermann.

Animation, famille Dès 6 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/200-loup/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Freddy Lupin, heroic poodle, has everything it takes to lead his pack of werewolves. Except respect. If only he were more? wolf. But when a misguided wish turns him into a werewolf and lands a mischievous moon sprite on Earth, Freddy must restore cosmic order before Earth and Moon collide!

