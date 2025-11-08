Ciné-goûter 25 ans Poudrière Lele & Lala Cinéma Le Navire Valence
Ciné-goûter 25 ans Poudrière Lele & Lala Cinéma Le Navire Valence samedi 8 novembre 2025.
Ciné-goûter 25 ans Poudrière Lele & Lala
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-11-08 15:45:00
fin : 2025-11-08 17:30:00
2025-11-08
Pour ses 25 ans, la Poudrière fait son cinéma avec un programme jeune public inédit de films d’étudiants accompagné d’une rencontre avec les cinéastes.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
La Poudrière celebrates its 25th anniversary with a unique program of student films for young audiences, accompanied by a meeting with the filmmakers.
German :
Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens macht die Poudrière ihr Kino mit einem neuartigen Programm für ein junges Publikum mit Studentenfilmen, begleitet von einem Treffen mit den Filmemachern.
Italiano :
Per celebrare il suo 25° anniversario, La Poudrière presenta un programma di film studenteschi per un pubblico giovane, accompagnato da un incontro con i registi.
Espanol :
Para celebrar su 25 aniversario, La Poudrière proyecta un programa de películas de estudiantes para el público joven, acompañado de un encuentro con los cineastas.
