Ciné-goûter 25 ans Poudrière Lele & Lala Cinéma Le Navire Valence

Ciné-goûter 25 ans Poudrière Lele & Lala

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Pour ses 25 ans, la Poudrière fait son cinéma avec un programme jeune public inédit de films d’étudiants accompagné d’une rencontre avec les cinéastes.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

English :

La Poudrière celebrates its 25th anniversary with a unique program of student films for young audiences, accompanied by a meeting with the filmmakers.

German :

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens macht die Poudrière ihr Kino mit einem neuartigen Programm für ein junges Publikum mit Studentenfilmen, begleitet von einem Treffen mit den Filmemachern.

Italiano :

Per celebrare il suo 25° anniversario, La Poudrière presenta un programma di film studenteschi per un pubblico giovane, accompagnato da un incontro con i registi.

Espanol :

Para celebrar su 25 aniversario, La Poudrière proyecta un programa de películas de estudiantes para el público joven, acompañado de un encuentro con los cineastas.

