Ciné-goûter à la médiathèque Médiathèque Arcade Longchaumois

Ciné-goûter à la médiathèque

Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Retrouvez-vous autour d’un dessin-animé sympa! Chassssez le naturel, il revient au galop. Surtout quand on s’appelle Mr. Requin ou Mr. Serpent ! C’est reparti pour une aventure mouvementée, mais cette fois, ce sont des filles qui donnent le tempo.

Le goûter est offert après la séance.

A partir de 5 ans, durée 1h40 environ, gratuit, sur inscription .

Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93 mediatheque@arcade-cchj.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-goûter à la médiathèque

L’événement Ciné-goûter à la médiathèque Longchaumois a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE