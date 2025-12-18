Ciné-goûter à l’heure anglaise Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 21 janvier 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Pars à la poursuite d’un lapin blanc, rapetisse et entre dans un pays sans queue ni tête avec ce classique de la littérature britannique adapté en dessin animé… Puis nous partagerons un petit goûter

Dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T15:30:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection/cine-gouter-a-lheure-anglaise

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



