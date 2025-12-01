Ciné Gouter à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2025-12-26 14:30:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Le 26 Décembre est l’occasion de sortir au cinéma en famille pour le Ciné Gouter à Romilly sur Seine !
A partir de 3 ans et 7€ et 4€ pour les moins de 14 ans ! Un gouter sera offert aux enfants par notre partenaire SIDONIE
Réservation recommandée sur le site et l’application Eden. .
Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est
