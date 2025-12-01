Ciné Gouter à Romilly-sur-Seine

Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Le 26 Décembre est l’occasion de sortir au cinéma en famille pour le Ciné Gouter à Romilly sur Seine !

A partir de 3 ans et 7€ et 4€ pour les moins de 14 ans ! Un gouter sera offert aux enfants par notre partenaire SIDONIE

Réservation recommandée sur le site et l’application Eden. .

Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Gouter à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise