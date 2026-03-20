Ciné goûter

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Venez assister à la projection d’un film à la médiathèque à 15 h 30. Gratuit. Public jeunesse, à partir de 6 ans. Plus d’informations prochainement. Réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mail mediatheque@cc-avt.fr .

1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

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English :

L’événement Ciné goûter Airvault a été mis à jour le 2026-03-18 par CC Airvaudais Val du Thouet