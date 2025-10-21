Ciné-gouter Amélie et la métaphysique des tubes Salle des fêtes Bourdeaux

Ciné-gouter Amélie et la métaphysique des tubes Salle des fêtes Bourdeaux mardi 21 octobre 2025.

Ciné-gouter Amélie et la métaphysique des tubes

Salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-21 16:20:00

2025-10-21

Film de Mailys Vallade, Liane-Cho Han. Tout public

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishiosan, le monde n’est qu’aventures et découvertes.

Salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31

English :

Film by Mailys Vallade, Liane-Cho Han. All audiences

Amélie is a little Belgian girl born in Japan. Thanks to her friend Nishiosan, the world is full of adventure and discovery.

German :

Film von Mailys Vallade, Liane-Cho Han. Für alle Altersgruppen

Amélie ist ein kleines belgisches Mädchen, das in Japan geboren wurde. Dank ihrer Freundin Nishiosan besteht die Welt nur aus Abenteuern und Entdeckungen.

Italiano :

Film di Mailys Vallade, Liane-Cho Han. Tutti gli spettatori

Amélie è una bambina belga nata in Giappone. Grazie al suo amico Nishiosan, il mondo è pieno di avventure e scoperte.

Espanol :

Película de Mailys Vallade, Liane-Cho Han. Todos los públicos

Amélie es una niña belga nacida en Japón. Gracias a su amigo Nishiosan, el mundo está lleno de aventuras y descubrimientos.

