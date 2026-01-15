Ciné-Goûter Angelo dans la forêt mystérieuse Bischwiller

Ciné-Goûter Angelo dans la forêt mystérieuse

31 rue de Vire Bischwiller

Début : Mercredi 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 16:21:00

2026-02-04

Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa Mémé adorée bien malade, il est oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux …

D’après la bande dessinée Dans la forêt sombre et mystérieuse de Winshluss.

Réalisateurs Vincent Paronnaud, Alexis Ducord.

Avec les voix de Yolande Moreau, Philippe Katerine, José Garcia.

Durée 1h21

Genre Animation, famille Dès 6 ans

31 rue de Vire Bischwiller 67240 +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Angelo, 10, dreams of being an adventurer and explorer. Until the day when, on his way to visit his beloved and ailing Grandma, he is mistakenly left at a freeway service station. Angelo decides to cut through the forest to get to Grandma?s house. This takes him into mysterious territory …

