CINÉ GOÛTER- ARCO CINEMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

CINÉ GOÛTER- ARCO CINEMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze mercredi 4 mars 2026.

CINEMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04

Date(s) :
2026-03-04

Inscrivez vous pour assister à la projection du film ARCO goûter et atelier offert!
Projection du film Arco suivi d’un goûter offert fait maison à la suite ainsi que d’un atelier Réalisation de suspension Nature . > 15h Projection du film Arco >16h30 Goûter offert et atelier gratuit ! Inscription pour le film auprès du cinéma ! 5  .

CINEMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 

English :

Sign up for the ARCO film screening, and enjoy a free snack and workshop!

L’événement CINÉ GOÛTER- ARCO Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE