CINÉ GOÛTER- ARCO CINEMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze
CINÉ GOÛTER- ARCO CINEMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze mercredi 4 mars 2026.
CINÉ GOÛTER- ARCO
CINEMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Inscrivez vous pour assister à la projection du film ARCO goûter et atelier offert!
Projection du film Arco suivi d’un goûter offert fait maison à la suite ainsi que d’un atelier Réalisation de suspension Nature . > 15h Projection du film Arco >16h30 Goûter offert et atelier gratuit ! Inscription pour le film auprès du cinéma ! 5 .
CINEMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66
English :
Sign up for the ARCO film screening, and enjoy a free snack and workshop!
