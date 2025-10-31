Ciné-goûter Arès

Ciné-goûter

route du temple Arès Gironde

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

10h30

Un moment convivial à partager en famille pour les cinéphiles en herbe. Les films proposés sont

particulièrement adaptés à une première expérience au cinéma. Des films qui recèlent des trésors

d’inventivité et d’originalité à voir absolument !

Pour les enfants dès 3 ans Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.

Lieu médiathèque. .

route du temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

