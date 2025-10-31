Ciné-goûter Arès
Ciné-goûter Arès samedi 20 décembre 2025.
Ciné-goûter
route du temple Arès Gironde
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
10h30
Un moment convivial à partager en famille pour les cinéphiles en herbe. Les films proposés sont
particulièrement adaptés à une première expérience au cinéma. Des films qui recèlent des trésors
d’inventivité et d’originalité à voir absolument !
Pour les enfants dès 3 ans Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque. .
route du temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
