Ciné-goûter Atelier à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou
Ciné-goûter Atelier à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou mercredi 22 avril 2026.
Beaufort-en-Anjou
Ciné-goûter Atelier à Beaufort-en-Vallée
Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Ciné goûter atelier à Beaufort-en-Vallée
À la médiathèque, les histoires prennent vie sur grand écran ! À chaque période de vacances scolaires, les enfants sont invités à découvrir une sélection de courts métrages issus des collections de la médiathèque. La séance se prolonge autour d’un goûter et d’un atelier créatif les enfants repartent avec leur bricolage !
Sur réservation dans la limite des places disponibles
Enfants à partir de 4 ans .
Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Ciné goûter workshop in Beaufort-en-Vallée
L’événement Ciné-goûter Atelier à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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