CINÉ GOÛTER ATELIER CINÉ-LUTINS à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou

Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

À la médiathèque, les histoires s’animent à l’écran ! Avec les ciné-goûters, partez à la découverte de courts métrages sélectionnés parmi les collections de la médiathèque. Cette projection spéciale Halloween est suivie d’un goûter et d’un atelier créatif les enfants repartent avec leur bricolage !

Sur réservation

Enfants à partir de 4 ans .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

