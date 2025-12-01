CINÉ GOÛTER ATELIER CINÉ-LUTINS à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
CINÉ GOÛTER ATELIER CINÉ-LUTINS à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
À la médiathèque, les histoires s’animent à l’écran ! Avec les ciné-goûters, partez à la découverte de courts métrages sélectionnés parmi les collections de la médiathèque. Cette projection spéciale Halloween est suivie d’un goûter et d’un atelier créatif les enfants repartent avec leur bricolage !
Sur réservation
Enfants à partir de 4 ans .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
English :
CINÉ GOÛTER ATELIER: « CINÉ-LUTINS » in Beaufort-en-Anjou
German :
CINÉ GOÛTER ATELIER: « CINÉ-LUTINS » in Beaufort-en-Anjou
Italiano :
WORKSHOP CINÉ-GOÛTER: « CINÉ-LUTINS » a Beaufort-en-Anjou
Espanol :
TALLER DE CINÉ-GOÛTER: « CINÉ-LUTINS » en Beaufort-en-Anjou
