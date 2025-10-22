CINÉ GOÛTER ATELIER CINÉ-MONSTRES à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou

À la médiathèque, les histoires s’animent à l’écran ! Avec les ciné-goûters, partez à la découverte de courts métrages sélectionnés parmi les collections de la médiathèque. Cette projection sur le thème d’Halloween sera suivie d’un goûter et d’un atelier créatif les enfants repartent avec leur bricolage !

Sur réservation

Enfants à partir de 4 ans .

médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

