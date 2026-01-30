Ciné-Goûter Aubusson
Ciné-Goûter Aubusson mercredi 11 février 2026.
Ciné-Goûter
50 Grande Rue Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Pendant les vacances de février, le CCAS vous propose une séance ciné gratuite au Cinéma Le Colbert, suivie d’un goûter. Une après-midi intergénérationnelle ouverte à tous les aubussonnais les enfants (à partir de 6 ans), les parents comme les grands parents.
Inscription obligatoire avant le 6 février .
50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 00
