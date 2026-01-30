Ciné-Goûter Aubusson

Ciné-Goûter

Pendant les vacances de février, le CCAS vous propose une séance ciné gratuite au Cinéma Le Colbert, suivie d’un goûter. Une après-midi intergénérationnelle ouverte à tous les aubussonnais les enfants (à partir de 6 ans), les parents comme les grands parents.

Inscription obligatoire avant le 6 février .

50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 00

