Ciné-goûter & avant-première LES CONTES DU POMMIER Cinéma Le Navire Valence
Ciné-goûter & avant-première LES CONTES DU POMMIER Cinéma Le Navire Valence mardi 7 avril 2026.
Ciné-goûter & avant-première LES CONTES DU POMMIER
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop Valence. Tarif unique 6 €. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Screening followed by a snack offered in partnership with Biocoop Valence. Single ticket price 6? Pre-sale at reception or on the Le Navire website.
L’événement Ciné-goûter & avant-première LES CONTES DU POMMIER Valence a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme
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