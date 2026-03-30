Ciné-goûter & avant-première LES CONTES DU POMMIER Cinéma Le Navire Valence

Ciné-goûter & avant-première LES CONTES DU POMMIER

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop Valence. Tarif unique 6 €. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

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Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

Screening followed by a snack offered in partnership with Biocoop Valence. Single ticket price 6? Pre-sale at reception or on the Le Navire website.

L’événement Ciné-goûter & avant-première LES CONTES DU POMMIER Valence a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme