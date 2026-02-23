Ciné-goûter & avant-première MA FAMILLE DE SAMOURAÏS Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Ciné-goûter & avant-première MA FAMILLE DE SAMOURAÏS Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence samedi 7 mars 2026.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-03-07 14:40:00
fin : 2026-03-07 14:40:00
Date(s) :
2026-03-07
Séance précédée d’un atelier ciné-créa à 13h50 autour de l’origami et de la calligraphie (atelier au choix) animé par les équipes de Cultura et de l’association Tanabata (atelier gratuit sur réservation).
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Screening preceded by a ciné-créa workshop at 1:50 p.m. on origami and calligraphy (workshop of your choice) led by Cultura and Tanabata (free workshop with reservation).
