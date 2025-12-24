Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou
Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou mercredi 7 janvier 2026.
Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Ciné-goûter La Balade de Babouchka à partir de 3 ans au cinéma le Studio
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Ciné-goûter La Balade de Babouchka à partir de 3 ans au cinéma le Studio
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres
Ciné-goûter La Balade de Babouchka from 3 years old at the Studio cinema
Registration on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
L’événement Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne