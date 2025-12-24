Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Ciné-goûter La Balade de Babouchka à partir de 3 ans au cinéma le Studio

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Ciné-goûter La Balade de Babouchka à partir de 3 ans au cinéma le Studio

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres

Ciné-goûter La Balade de Babouchka from 3 years old at the Studio cinema

Registration on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

L’événement Ciné-goûter avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne