Ciné-goûter Salle des fêtes et cinéma Barèges

Avant la séance, nous cuisinons ; pendant la projection, ça mijote. À la fin du film, nous dégustons.

Atelier cuisine de 14h à 15h recette tarte pommes, poires, oranges, chocolat .

Séance cinéma à 15h Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou .

Tout public, enfants accompagnés des parents.

Offert par le Père Noël de Barèges. .

Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Before the screening, we cook; during the screening, we simmer. At the end of the film, we taste.

Cooking workshop from 2pm to 3pm: recipe for apple, pear, orange and chocolate tart.

Film show at 3pm: Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou .

German :

Vor der Vorstellung kochen wir; während der Vorführung köchelt es. Am Ende des Films probieren wir.

Kochworkshop von 14:00 bis 15:00 Uhr: Rezept: Tarte Äpfel, Birnen, Orangen, Schokolade .

Filmvorführung um 15 Uhr: Meine Katze und ich, das große Abenteuer von Rrou .

Italiano :

Prima del film, cuciniamo; durante la proiezione, cuociamo a fuoco lento. Alla fine del film, si mangia.

Laboratorio di cucina dalle 14.00 alle 15.00: ricetta della crostata di mele, pere, arance e cioccolato.

Proiezione del film alle 15: Mon chat et moi, la grande avventura di Rrou .

Espanol :

Antes de la película, cocinamos; durante la proyección, cocinamos a fuego lento. Al final de la película, comemos.

Taller de cocina de 14:00 a 15:00: receta de tarta de manzana, pera, naranja y chocolate.

Proyección de la película a las 15:00: Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou .

