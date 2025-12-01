Ciné-goûter Salle des fêtes et cinéma Barèges
Ciné-goûter Salle des fêtes et cinéma Barèges dimanche 21 décembre 2025.
Ciné-goûter
Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Avant la séance, nous cuisinons ; pendant la projection, ça mijote. À la fin du film, nous dégustons.
Atelier cuisine de 14h à 15h recette tarte pommes, poires, oranges, chocolat .
Séance cinéma à 15h Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou .
Tout public, enfants accompagnés des parents.
Offert par le Père Noël de Barèges. .
Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Before the screening, we cook; during the screening, we simmer. At the end of the film, we taste.
Cooking workshop from 2pm to 3pm: recipe for apple, pear, orange and chocolate tart.
Film show at 3pm: Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou .
German :
Vor der Vorstellung kochen wir; während der Vorführung köchelt es. Am Ende des Films probieren wir.
Kochworkshop von 14:00 bis 15:00 Uhr: Rezept: Tarte Äpfel, Birnen, Orangen, Schokolade .
Filmvorführung um 15 Uhr: Meine Katze und ich, das große Abenteuer von Rrou .
Italiano :
Prima del film, cuciniamo; durante la proiezione, cuociamo a fuoco lento. Alla fine del film, si mangia.
Laboratorio di cucina dalle 14.00 alle 15.00: ricetta della crostata di mele, pere, arance e cioccolato.
Proiezione del film alle 15: Mon chat et moi, la grande avventura di Rrou .
Espanol :
Antes de la película, cocinamos; durante la proyección, cocinamos a fuego lento. Al final de la película, comemos.
Taller de cocina de 14:00 a 15:00: receta de tarta de manzana, pera, naranja y chocolate.
Proyección de la película a las 15:00: Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou .
L’événement Ciné-goûter Barèges a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65