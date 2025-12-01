Ciné-goûter Salle des fêtes et cinéma Barèges

Ciné-goûter

2025-12-28 14:00:00

2025-12-28 18:00:00

2025-12-28

Avant la séance, nous cuisinons ; pendant la projection, ça mijote. À la fin du film, nous dégustons.

Atelier cuisine de 14h à 15h recette crumble fruits de saison .

Séance cinéma à 15h Samouraï academy .

Tout public, enfants accompagnés des parents.

Offert par le Père Noël de Barèges. .

Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Before the screening, we cook; during the screening, we simmer. At the end of the film, we eat.

Cooking workshop from 2pm to 3pm: recipe for seasonal fruit crumble.

Film screening at 3pm: Samurai Academy .

German :

Vor der Vorstellung kochen wir; während der Vorführung köchelt es. Am Ende des Films verkosten wir.

Kochworkshop von 14:00 bis 15:00 Uhr: Rezept: Crumble Früchte der Saison .

Filmvorführung um 15 Uhr: Samurai Academy .

Italiano :

Prima del film, cuciniamo; durante la proiezione, cuociamo a fuoco lento. Alla fine del film, si mangia.

Laboratorio di cucina dalle 14.00 alle 15.00: ricetta del crumble di frutta di stagione.

Proiezione del film alle 15.00: Samouraï academy .

Espanol :

Antes de la película, cocinamos; durante la proyección, cocinamos a fuego lento. Al final de la película, comemos.

Taller de cocina de 14:00 a 15:00: receta de crumble de frutas de temporada.

Proyección de la película a las 15:00: Samouraï academy .

