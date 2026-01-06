Ciné-goûter Salle des fêtes et cinéma Barèges

Ciné-goûter

Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Tous les dimanches, avant la séance, nous cuisinons ; pendant la projection, ça mijote. À la fin du film, nous dégustons.

Atelier cuisine de 14h à 15h.

Séance cinéma à 15h.

Tout public, enfants accompagnés des parents.

Offert par la Mairie de Barèges. .

Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Sunday, before the screening, we cook; during the screening, we simmer. At the end of the film, we taste.

Cooking workshop from 2pm to 3pm.

Film show at 3pm.

