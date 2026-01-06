Ciné-goûter Salle des fêtes et cinéma Barèges
Ciné-goûter Salle des fêtes et cinéma Barèges dimanche 8 février 2026.
Ciné-goûter
Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Tous les dimanches, avant la séance, nous cuisinons ; pendant la projection, ça mijote. À la fin du film, nous dégustons.
Atelier cuisine de 14h à 15h.
Séance cinéma à 15h.
Tout public, enfants accompagnés des parents.
Offert par la Mairie de Barèges. .
Salle des fêtes et cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Sunday, before the screening, we cook; during the screening, we simmer. At the end of the film, we taste.
Cooking workshop from 2pm to 3pm.
Film show at 3pm.
L’événement Ciné-goûter Barèges a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65