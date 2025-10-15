Ciné-goûter Salle des Ricochets Bavilliers
Ciné-goûter Salle des Ricochets Bavilliers mercredi 15 octobre 2025.
Ciné-goûter
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 16:30:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Prolongez l’après-midi avec la projection d’un film d’animation pour les enfants. Un moment convivial pour rêver et s’émerveiller, suivi d’un petit goûter offert aux participants.
Public À partir de 6 ans dans la limite des places disponibles .
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
English : Ciné-goûter
German : Ciné-goûter
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-goûter Bavilliers a été mis à jour le 2025-10-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)