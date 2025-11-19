Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-goûter Salle des Ricochets Bavilliers

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-19 16:00:00
fin : 2025-11-19

La médiathèque de Bavilliers vous donne rendez-vous pour un nouveau Ciné-Goûter !
Au programme la projection d’un film surprise pour toute la famille, suivie d’un petit goûter convivial.   .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02  mediatheque@bavilliers.fr

