Ciné-goûter Salle des Ricochets Bavilliers

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort
Gratuit
Début : 2025-11-19 16:00:00
2025-11-19
La médiathèque de Bavilliers vous donne rendez-vous pour un nouveau Ciné-Goûter !
Au programme la projection d’un film surprise pour toute la famille, suivie d’un petit goûter convivial. .
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
