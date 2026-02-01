Ciné-goûter Place Jean Moulin Bavilliers

Ciné-goûter Place Jean Moulin Bavilliers mercredi 18 février 2026.

Ciné-goûter

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-18

La médiathèque de Bavilliers propose un ciné-goûter à destination des enfants et de leurs familles.
Au programme la projection d’un film d’animation suivie d’un goûter convivial.

Un moment de détente et de partage à vivre ensemble pendant les vacances.   .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02  mediatheque@bavilliers.fr

