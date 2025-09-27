Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 27 septembre 2025.

Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace

Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Goûter bio offert par Biocoop avant la projection !

Séance dans le cadre du Comett Festival.

Un programme de 2 courts-métrages pour voyager en famille dans l’espace (39 min, dès 5 ans)

– « Un voyage dans la lune » de Georges Méliès (13 min)

– Les Astres immobiles (26 min)

Goûter bio offert par Biocoop avant la projection !

Séance dans le cadre du Comett Film Festival.

Un programme de 2 courts-métrages pour voyager en famille dans l’espace (39 min, dès 5 ans)

– « Un voyage dans la lune » de Georges Méliès (13 min)

– Les Astres immobiles (26 min) .

Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace

Organic snack offered by Biocoop before the screening!

Screening as part of the Comett Festival.

A program of 2 short films to take the whole family on a journey into space (39 min, age 5 and up):

– georges Méliès’ « Un voyage dans la lune » (13 min)

– Les Astres immobiles (26 min)

German : Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace

Von Biocoop angebotener Bio-Snack vor der Vorführung!

Vorführung im Rahmen des Comett Festivals.

Ein Programm mit 2 Kurzfilmen, um mit der ganzen Familie in den Weltraum zu reisen (39 min, ab 5 Jahren)

– « Eine Reise zum Mond » von Georges Méliès (13 min)

– Les Astres immobiles (Die unbeweglichen Sterne) (26 min)

Italiano :

Merenda biologica offerta da Biocoop prima della proiezione!

Proiezione nell’ambito del Festival Comett.

Un programma di 2 cortometraggi per portare tutta la famiglia in un viaggio nello spazio (39 min, dai 5 anni):

– « Un voyage dans la lune » di Georges Méliès (13 min.)

– Gli astri immobili (26 min)

Espanol : Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace

Aperitivo ecológico ofrecido por Biocoop antes de la proyección

Proyección en el marco del Festival Comett.

Un programa de 2 cortometrajes para viajar al espacio con toda la familia (39 min, a partir de 5 años):

– « Un voyage dans la lune » de Georges Méliès (13 min)

– Les Astres immobiles (26 min)

L’événement Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot