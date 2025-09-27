Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Goûter bio offert par Biocoop avant la projection !
Séance dans le cadre du Comett Festival.
Un programme de 2 courts-métrages pour voyager en famille dans l’espace (39 min, dès 5 ans)
– « Un voyage dans la lune » de Georges Méliès (13 min)
– Les Astres immobiles (26 min)
English : Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace
Organic snack offered by Biocoop before the screening!
Screening as part of the Comett Festival.
A program of 2 short films to take the whole family on a journey into space (39 min, age 5 and up):
– georges Méliès’ « Un voyage dans la lune » (13 min)
– Les Astres immobiles (26 min)
German : Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace
Von Biocoop angebotener Bio-Snack vor der Vorführung!
Vorführung im Rahmen des Comett Festivals.
Ein Programm mit 2 Kurzfilmen, um mit der ganzen Familie in den Weltraum zu reisen (39 min, ab 5 Jahren)
– « Eine Reise zum Mond » von Georges Méliès (13 min)
– Les Astres immobiles (Die unbeweglichen Sterne) (26 min)
Italiano :
Merenda biologica offerta da Biocoop prima della proiezione!
Proiezione nell’ambito del Festival Comett.
Un programma di 2 cortometraggi per portare tutta la famiglia in un viaggio nello spazio (39 min, dai 5 anni):
– « Un voyage dans la lune » di Georges Méliès (13 min.)
– Gli astri immobili (26 min)
Espanol : Ciné-goûter bio sur le thème de l’espace
Aperitivo ecológico ofrecido por Biocoop antes de la proyección
Proyección en el marco del Festival Comett.
Un programa de 2 cortometrajes para viajar al espacio con toda la familia (39 min, a partir de 5 años):
– « Un voyage dans la lune » de Georges Méliès (13 min)
– Les Astres immobiles (26 min)
