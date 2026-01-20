Ciné-Goûter Biscuit le chien fantastique

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:32:00

Date(s) :

2026-02-18

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider ! Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers.

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider ! Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter !

Le comédien Artus s’amuse toujours autant en doublant cet incroyable toutou qui fera rire vos enfants !

Réalisatrice Shea Wageman.

Avec la voix de Artus.

Animation, famille Dès 6 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/biscuit-le-chien-fantastique/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Danny and his little dog Biscuit are the best of friends. One day, mysterious magic gives Biscuit incredible powers: he can talk and fly. Whenever someone needs him, he puts on his mask and cape, and soars into the sky to help! But Pudding, the neighbor?s cat, also endowed with superpowers, dreams of making cats rule the universe.

L’événement Ciné-Goûter Biscuit le chien fantastique Bischwiller a été mis à jour le 2026-01-20 par Maison de la Culture de Bischwiller