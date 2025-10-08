Ciné goûter Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies
Place du 19 mars 1962 Cinéma « le reg’Art » Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Film + goûter
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
2025-10-08
Le cinéma le reg’Art vous propose la diffusion du film d’animation « Mary Anning » qui sera suivi d’un goûter.
Place du 19 mars 1962 Cinéma « le reg’Art » Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 22 72
English :
The reg’Art cinema will be showing the animated film « Mary Anning », followed by a snack.
German :
Das Kino le reg’Art bietet Ihnen die Ausstrahlung des Animationsfilms « Mary Anning » mit anschließendem Imbiss an.
Italiano :
Il cinema reg’Art proietterà il film d’animazione « Mary Anning », seguito da una merenda.
Espanol :
El cine reg’Art proyectará la película de animación « Mary Anning », seguida de un aperitivo.
