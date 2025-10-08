Ciné goûter Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies

Ciné goûter Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies mercredi 8 octobre 2025.

Ciné goûter

Place du 19 mars 1962 Cinéma « le reg’Art » Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Film + goûter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Le cinéma le reg’Art vous propose la diffusion du film d’animation « Mary Anning » qui sera suivi d’un goûter.

Place du 19 mars 1962 Cinéma « le reg’Art » Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 22 72

English :

The reg’Art cinema will be showing the animated film « Mary Anning », followed by a snack.

German :

Das Kino le reg’Art bietet Ihnen die Ausstrahlung des Animationsfilms « Mary Anning » mit anschließendem Imbiss an.

Italiano :

Il cinema reg’Art proietterà il film d’animazione « Mary Anning », seguito da una merenda.

Espanol :

El cine reg’Art proyectará la película de animación « Mary Anning », seguida de un aperitivo.

L’événement Ciné goûter Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale